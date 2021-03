Tutti i computer della mela morsicata con processore Apple M1 oggi sono proposti in sconto su Amazon: stiamo parlando dei laptop MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Air oltre che del Mac mini.

I tre Mac con Apple M1 in sconto su Amazon

Rimandiamo alle singole schede per tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche, aggiungendo solo che si tratta dei dispositivi che per il gruppo di Cupertino hanno segnato (e stanno segnando) una svolta epocale. Le prestazioni sono state promosse a pieni voti dai benchmark. Ecco i modelli in offerta.

Lato software gli utenti possono contare sulle ottimizzazioni introdotte con il sistema operativo macOS Big Sur, sia a livello di interfaccia sia per quanto concerne la riduzione dei consumi nel caso dei portatili.