Microsoft 365: abbonamento per 6 persone a 59 euro

Ultime offerte di primavera su Amazon. Una delle più interessanti è quella relativa la suite Microsoft 365. Chi cerca una soluzione completa per tutta la famiglia può approfittare dello sconto del 39% per l’abbonamento annuale all’edizione Family che permette di utilizzare software e servizi di produttività fino a sei persone.

Microsoft 365 Family: meno di 10 euro a persona

Microsoft 365 Family include tutte le popolari applicazioni di produttività dell’azienda di Redmond: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access e Publisher (le ultime due solo per PC). La suite permette inoltre l’accesso a Skype e offre 1 TB di spazio su OneDrive per ogni persona. Il servizio di cloud storage consente di conservare i file più importanti nella cartella Vault che garantisce una maggiore sicurezza tramite la verifica dell’identità in due passaggi.

Una funzionalità specifica per la famiglia è Microsoft Family Safety. Si tratta di un servizio per il controllo parentale tramite app. I genitori possono impostare limiti di tempo, bloccare determinati contenuti e vedere l’attività settimanale dei figli.

Microsoft 365 Family è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. L’abbonamento annuale alla suite di produttività può essere acquistato su Amazon al prezzo di 59,99 euro, invece di 99,00 euro (sconto del 39%), sfruttando eventualmente la Carta del docente. Dopo l’acquisto verrà inviato il codice di attivazione via email.