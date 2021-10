MacBook Pro: problemi con il notch per alcune app

Una delle novità introdotte con i MacBook Pro da 14 e 16 pollici è il notch al centro della parte superiore dello schermo. Apple ha adottato questa soluzione per incrementare l'area di visualizzazione, ma alcune app non rilevano la sua presenza, pertanto gli elementi dell'interfaccia finiscono dietro la “tacca”. È tuttavia disponibile un'opzione che può essere sfruttata se le app non sono state aggiornate.

Il notch, che ospita la videocamera FaceTime a 1080p, si trova al centro della cornice superiore dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Il problema evidenziato su Twitter da un utente si manifesta quando le app hanno una barra dei menu o di stato troppo affollata. Nel primo video condiviso da Quinn Nelson, proprietario del canale YouTube Snazzy Labs, si vede che un menu dell'app iStat Menus è nascosto dietro il notch, ma è accessibile con il puntatore del mouse.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF

Nel secondo video si vede invece che i menu del software DaVinci Resolve si dispongono correttamente ai lati del notch e il puntatore del mouse non può “entrare” nella zona occupata dalla tacca. Ma ciò causa la sovrapposizione con i menu dell'app iStat Menus sul lato destro perché il notch riduce lo spazio disponibile.

Per le app che non supportano il notch è possibile attivare l'opzione “Scale to fit below built-in camera” che riduce l'area attiva, spostando la barra dei menu sotto la tacca, come si può vedere nel video.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

— Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021