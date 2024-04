Maestro: generatore di playlist per Amazon Music

All’inizio del mese, Spotify aveva annunciato una funzionalità simile. La risposta dell’azienda di Seattle si chiama Maestro. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, gli utenti possono creare playlist personalizzate con la versione mobile di Amazon Music.

Musica Maestro

Amazon Music non ha la stessa popolarità di Spotify, ma il servizio di streaming è incluso (con alcune limitazioni) in Amazon Prime, quindi non serve un abbonamento aggiuntivo. È disponibile anche la versione gratuita con pubblicità. Maestro (beta) è accessibile in tutti i piani (Free, Prime e Unlimited) ad un numero limitato di utenti (al momento solo negli Stati Uniti).

Dopo aver installato l’ultima versione dell’app Android o iOS, gli utenti selezionati vedranno Maestro sulla schermata home o quando toccano il pulsante + per la creazione di una playlist. È sufficiente digitare un prompt o usare un comando vocale. Nella parte inferiore ci sono alcuni suggerimenti.

Oltre all’input di solo testo, Maestro accetta anche testo combinato con emoji o solo emoji. È possibile anche descrivere un’attività o un’emozione e l’IA genererà la playlist più pertinente in pochi secondi. Amazon sottolinea che la tecnologia è nuova, quindi i risultati non sono sempre soddisfacenti. Sono stati implementati filtri per bloccare linguaggio offensivo e prompt inappropriati.

Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ascoltare subito le playlist e salvarle per un ascolto futuro, mentre gli utenti che usano la versione gratuita del servizio possono ascoltare solo un’anteprima di 30 secondi prima del salvataggio. La funzionalità sarà prossimamente disponibile per un numero maggiore di utenti. Il rollout globale dipenderà anche dai feedback ricevuti.