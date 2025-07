Mantieni il cibo nel frigo fresco e sano con questo device innovativo

Ogni anno ognuno di noi spreca mediamente qualcosa come 400€ di cibo. Un’enormità sia in termini economici che alimentari. Il motivo? Facciamo la spesa, magari approfittando di sconti e offerte, e poi il cibo in frigorifero va a male perché non lo consumiamo nei tempi previsti. E così lo buttiamo. Con il dispositivo smart VITESY SHELFY puoi finalmente dire addio a questi e altri problemi del tuo frigorifero. Lo trovi in offerta con uno straordinario 40% di sconto con il quale pagarlo solamente 89€.

3 ragioni per scegliere lo Smart Device per frigorifero VITESY SHELFY

Doppia azione: elimina odori e prolunga la freschezza

Estende la conservazione fino a 12 giorni

Filtro riutilizzabile + batteria ricaricabile USB‑C

Migliora la qualità del cibo che mangi ogni giorno

Il dispositivo smart VITESY SHELFY è un accessorio semplice che ti basta posizionare all’interno del tuo frigorifero per: prolungare la durata degli alimenti freschi, ridurre la carica batterica e rimuovere gli odori. Ma non solo, grazie ai sensori di apertura della porta del frigorifero e all’app dedicata, puoi controllare la gestione della tua spesa settimanale da remoto.

A differenza dell’assorbi-odori integrato nel frigorifero, il dispositivo smart VITESY SHELFY elimina definitivamente gli odori, non produce ozono, è efficace anche con i microrganismi, aumenta la durata degli alimenti, ha i filtri lavabili (quindi è più sostenibile) e può essere controllato anche con l’app o con la voce (supporta Amazon Alexa e Google Home).

In soli 10 minuti di azione il dispositivo smart VITESY SHELFY rimuove il 99% dei batteri e l’80% dei cattivi odori nel tuo frigorifero. E con l’app Vitesy Hub puoi verificare la temperatura, il numero delle aperture del frigorifero, impostare la modalità di funzionamento, ricevere notifiche per la manutenzione e visualizzare lo stato della batteria e del filtro.

Ideale per chi…

Vuole ridurre gli sprechi alimentari

Ama avere un frigorifero pulito e profumato

Vuole controllare a distanza lo stato del frigorifero

Per la tua casa, per risparmiare e ridurre gli sprechi alimentari scegli il dispositivo smart VITESY SHELFY e approfitta dello sconto del 40% per pagarlo solamente 89€. Un investimento sicuro di cui inizierai a sperimentare i benefici sin da subito!