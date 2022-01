Manycam: 35% sconto su Manycam Studio, come fare

Con l'arrivo della Pandemia, ci siamo tutti abituati alle videochiamate. Vuoi per motivi familiari, vuoi per motivi sentimentali, vuoi per sentire gli amici, vuoi per lo smart working. Manycam offre importanti soluzioni, non solo di alte prestazioni, ma anche accattivanti dal punto di vista grafico.

Una ottima notizia è che Manycam sta offrendo la funzione Manycam Studio con il 35% di sconto! Vediamo tutte le principali funzioni di questo servizio.

Manycam cosa offre

Ecco le principali funzioni offerte da Manycam:

Invita ospiti (beta)

Con la funzione Ospiti, puoi aggiungere altri ManyCam ai tuoi live streaming, conferenze Web, webinar e altro ancora.È un ottimo strumento per chattare con i tuoi amici tramite chiamate di testo o videochiamate e portarli nelle tue trasmissioni in diretta.

Ciò ti consente di avere più oratori ospiti, aggiungere feed video remoti utilizzando l'app ManyCam Mobile o l'app Web.È attualmente disponibile su Windows, Mac, iOs, Android e Web.

Sfondi virtuali

Con gli sfondi virtuali, sarai sempre pronto per un video live, dalle conferenze web alle aule virtuali, fino agli stream live. Questa funzione consente di sfocare, rimuovere e sostituire lo sfondo con immagini o sorgenti video senza la necessità di un Green Screen.

Per un video live ancora più professionale, gli utenti che dispongono di un Green Screen (o Blu Screen) possono attivare la funzione Chroma Key. Accedi alle impostazioni avanzate per portare il valore della tua produzione al massimo successivo.

Lavagna

Offri riunioni virtuali altamente coinvolgenti, lezioni online e live streaming con la lavagna di ManyCam. Questa funzione consente di disegnare, scrivere e aggiungere facilmente testo sulla lavagna virtuale durante la registrazione o in diretta.

Con la lavagna aperta, gli utenti hanno a disposizione moltissimi strumenti, come penne, evidenziatori, forme, timbri, testo e colori. Inoltre, quando si utilizza la lavagna, è possibile riposizionare la tela sullo schermo, modificarne l'opacità o persino salvare le annotazioni per usarla successivamente con facilità.

Esporta e importa preimpostazioni o progetti

Salva interi progetti o esporta e importa preimpostazioni per aumentare la produttività dei video live. Dopo la configurazione delle preimpostazioni video con fonti video, ManyCam consente di salvare il progetto, esportare le preimpostazioni e importarle in altri progetti.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono salvare il proprio lavoro per uso futuro e come backup. È un ottimo modo per risparmiare tempo e migliorare il tuo flusso di lavoro globale con i video in diretta.

Scopri altre funzionalità di Manycam e come ottenere la fantastica promozione in corso!