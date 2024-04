Mario Kart 8 Deluxe CROLLA a soli 40€!

Si sa: i giochi Nintendo Switch non si abbassano quasi mai di prezzo. Grazie ad Amazon, però, potrai approfittare di uno sconto clamoroso sul fantastico Mario Kart 8 Deluxe. Con un ribasso del 32%, infatti, lo potrai pagare solamente 40,99€ al posto degli originari 59,99€! Scopriamo le sue particolarità.

Tutte le caratteristiche di Mario Kart 8 Deluxe

Questo titolo offre un’esperienza di gioco coinvolgente e piena di sorprese, pronta a sfidare te, i tuoi amici e la tua famiglia in frenetiche competizioni su piste colorate e divertenti.

Potrai scegliere tra una vasta gamma di 48 personaggi dal mondo Nintendo, tra cui Mario, Luigi, Bowser e Yoshi, e preparati a sfrecciare su 48 piste, divise in 12 coppe ispirate ai mondi più amati della casa di Kyoto. Non manca la personalizzazione del kart con una varietà di veicoli, ruote e ali per creare un bolide unico e performante!.

Mario Kart 8 Deluxe offre un divertimento senza limiti, permettendoti di giocare da solo o in compagnia, sia in modalità locale che online, con la possibilità di coinvolgere fino a 12 giocatori in emozionanti sfide. Le modalità di gioco includono nuove opzioni come la Battaglia e il Doppio Dash!!, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco e offrono sfide sempre diverse e stimolanti.

In questa versione, sono presenti tutte le novità introdotte nella versione originale per Wii U, come la guida anti-gravità e i personaggi DLC, garantendo un’esperienza completa. Che tu preferisca la Modalità TV per giocare su un grande schermo o la Modalità Portatile per divertirti ovunque tu sia, questo titolo ti accontenterà!

Divertiti in sfide mozzafiato con Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a soli 40,99€ anziché 59,99€!