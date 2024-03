Marshall Minor III: IMBATTIBILI a questo prezzo (-25%)

La libertà di movimento è un lusso che non dovresti mai rinunciare, specialmente quando si tratta di goderti la tua musica preferita. E con gli auricolari Marshall Minor III, questa libertà diventa una realtà senza compromessi. Disponibili oggi su Amazon con un super sconto del 25%, è il momento ideale per farli tuoi al prezzo competitivo di soli 96,99 euro, anziché 129,00 euro.

Marshall Minor III: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Immergiti nel suono potente di Marshall, senza il fastidio dei cavi. I Minor III sono progettati per offrire un’esperienza audio impeccabile, indipendentemente da dove ti porti la tua giornata. Connettiti e ascolta: prendi la tua musica e fai i tuoi affari, sapendo che i Minor III sono al tuo fianco.

La loro autonomia è davvero straordinaria. Con 25 ore di riproduzione wireless, questi auricolari ti seguiranno ovunque tu vada. E se hai bisogno di ricaricare, non c’è nulla di più semplice. La custodia di ricarica può essere alimentata sia tramite wireless che tramite cavo USB-C, offrendoti la flessibilità di cui hai bisogno nella tua vita frenetica.

Ricaricare la custodia è un gioco da ragazzi. Basta collegarla a una fonte di alimentazione USB o posizionarla su un pad di ricarica wireless. Quando il LED anteriore diventa verde fisso, sai che la custodia è pronta per accompagnarti nelle tue avventure sonore.

Con gli auricolari Marshall Minor III, non devi più preoccuparti di cavi aggrovigliati o batterie scariche. Scegli la libertà, scegli la qualità, scegli Minor III. E con il mega sconto del 25% su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarli e trasformare il tuo modo di ascoltare musica. Non perdere ulteriore tempo e falli tuoi al prezzo speciale di soli 96,99 euro, prima che sia troppo tardi.