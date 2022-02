Marte: sembra un fiore, ma è un cristallo minerale

Il Rover Curiosity, posizionato ad ora sul suolo di Marte, ha scoperto un qualcosa di affascinante: sembra un fiore a prima vista, ma in realtà è una formazione cristallina minerale, già vista in precedenza ma che comunque lascia sempre di stucco.

Come potete vedere dalla foto, a prima vista sembrerebbe un organismo vivente dalla forma, ma in realtà si tratta di un delicato cristallo minerale. La foto è stata presa da MAHLI (Mars Hand Lens Imager) che si trova alla fine del braccio robotico di Curiosity.

Abigail Fraeman, Deputy Project Scientist del progetto Curiosity, ha subito postato l’immagine su Twitter spiegando per bene i dettagli, mettendo inoltre un penny nella foto per far capire le dimensioni effettive della formazione.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water.

(Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ

— Abigail Fraeman (@abbyfrae) February 26, 2022