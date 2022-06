Mascherine FFP2 e obbligo vaccinale: novità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 68 del 16 giugno 2022 che include le disposizioni più recenti sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il Governo ha deciso di prorogare al 30 settembre 2022 l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione degli aerei. L’obbligo vaccinale rimane in vigore solo per il personale sanitario.

Mascherina FFP2 su bus, tram, metro, treni e navi

Il COVID-19 non è scomparso, anzi continuano a comparire nuove varianti e le case farmaceutiche hanno avviato lo sviluppo di nuovi vaccini più efficaci. È meglio quindi non abbassare la guardia, soprattutto se ci sono altre patologie. Per questo motivo, il Governo ha deciso di prorogare l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico. In particolare la protezione delle vie respiratorie è richiesta su:

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni

autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

Non è invece più necessaria sugli aerei, al cinema, a teatro, nei palazzetti dello sport e durante gli esami di stato. Rimane invece l’obbligo di indossare la mascherina (almeno quella chirurgica) per lavoratori e visitatori di ospedali e RSA. Prima di partire per le vacanze è consigliato l’acquisto di una buona scorta di mascherine (su Amazon ci sono diverse offerte).

L’obbligo vaccinale per over 50, lavoratori della scuola e forze dell’ordine è stato eliminato. Tuttavia continueranno ad arrivare le multe di 100 euro. È possibile presentare ricorso alla ASL entro 10 giorni.

