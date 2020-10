Mascherine protettive FFP2 in offerta su Amazon

Oggi vi proponiamo un’offerta di Amazon, non proprio inerente alla tecnologia. Tuttavia tenuto conto delle restrizioni e disagi che caratterizzano le nostre giornate, ci è sembrato doveroso dedicare uno spazio anche a questo prodotto: si tratta di mascherine FFP2.

Mascherine protettiva: mascherine FFp2 ad 1,70 euro l’una su Amazon

Le mascherine in questione sono prodotte da Jiandi, un marchio che ha ottenuto sia la certificazione K95 cinese che quella FFP2 europea. La mascherina si compone di 5 strati che pressati tra loro evitano il passaggio del 94% delle particelle aerobiche di dimensioni inferiori a 0,1 micron. Si tratta di mascherine quindi che offrono protezione tanto a chi le indossa, quanto a chi ci circonda.

La mascherina utilizza degli elastici studiati per evitare fastidi e pressioni anche dopo un lungo utilizzo. Il design a coppa invece evita che la mascherina faccia pressione nelle zone del naso e della bocca garantendo confort e praticità di utilizzo. È presente inoltre l’aletta in metallo regolabile che permette alla mascherina di fare aderenza sulla zona del setto nasale. Il pacchetto include ben 10 mascherine monouso, e viene proposto da Amazon a soli 16,99 euro, quindi 1,70 euro per ogni mascherina. Si tratta di un prezzo piuttosto conveniente per un prodotto divenuto ormai di normale utilizzo e di cui, per il momento, non possiamo fare a meno.