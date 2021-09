Massima sicurezza e velocità con la Italy VPN di IPVanish scontata del 65%

Quello che vogliamo proporti in questo articolo è un abbonamento ad una rete VPN, indispensabile ormai per proteggersi dai pericoli della rete. In particolare, oggi ti riportiamo l’offerta di IPVanish Italy VPN, uno dei migliori servizi attualmente sul mercato, che offre uno sconto davvero eccezionale.

Abbonamento annuale VPN IPVanish: caratteristiche

Una rete VPN rappresenta oggi uno dei metodi più sicuri in assoluto per ottenere protezione dalle minacce sempre maggiori che inevitabilmente si incontrano su internet. Questo perché, a differenza dell’antivirus, la VPN dirotta il traffico su un server esterno, garantendo così un vero e proprio filtro sulle comunicazioni. Uno dei punti di forza è la crittografia, che impedisce ai malintenzionati, e non solo, di risalire a qualsiasi dato relativo all’utente connesso. Innanzitutto, viene nascosto l’indirizzo IP, inoltre vengono resi inaccessibili i tracciamenti da parte di società di marketing e profilazione. Un esempio sono proprio gli ISP, ovvero gli operatori che forniscono la rete, che raccolgono i dati di navigazione dei propri abbonati per poi rivenderli sul mercato. La rete VPN impedisce ognuna di queste attività garantendo la privacy e proteggendo i dati personali e di pagamento.

Nel caso specifico, IPVanish offre una struttura che si avvale di oltre 1900 server dislocati in più di 75 località nel mondo. Di questi ben 26 si trovano a Milano, in Italia. Uno dei vantaggi offerti dalla società è senza dubbio la velocità di connessione, tendenzialmente inficiata dall’ulteriore step che i dati sono costretti a fare dalla VPN. In questo caso la presenza sul territorio dei server permette di ridurre drasticamente la latenza ottenendo una rete molto più efficiente. Inoltre, grazie all’accesso da paesi diversi da quello di appartenenza, sarà possibile aggirare i blocchi regionali ed accedere praticamente a qualsiasi sito disponibile online. Non manca, infine, un’applicazione dedicata disponibile su Windows, MacOS, iOS, Android e perfino Amazon Fire TV. In sostanza, da qualsiasi strumento deciderai di accedere ad internet, potrai usufruire della protezione di IPVanish.

Grazie ad uno sconto del 65%, potrai ottenere il primo anno di abbonamento a soli 3,75 euro al mese direttamente dal sito di IPVanish, un prezzo irrisorio che potrebbe salvarti da incidenti a dir poco sgradevoli.