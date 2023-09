Master in Intelligenza Artificiale e Prompt Engineering a soli 19 euro

Nella corsa verso la quarta rivoluzione industriale, l’intelligenza artificiale (IA) è il motore trainante delle innovazioni e delle trasformazioni. L’IA sta permeando ogni aspetto della nostra vita, dalla salute all’industria, dalla finanza all’intrattenimento. La domanda fondamentale è: vuoi essere uno spettatore passivo o un protagonista attivo di questa rivoluzione?

Il corso “A.I. Master in Intelligenza Artificiale e Prompt Engineering“, ospitato sulla piattaforma Udemy, è ciò che stai cercando. Un corso rivoluzionario e unico nel suo genere, disponibile a un prezzo promozionale davvero accessibile: soltanto 19,99 euro per l’accesso illimitato a tutte le videolezioni e le risorse disponibili, incluso un certificato di completamento che ti verrà rilasciato a fine corso.

Tutte le opportunità che offre il corso Udemy

Ma cosa offre, concretamente, il corso “A.I. Master in Intelligenza Artificiale e Prompt Engineering”? Ecco i vantaggi principali che ti attendono:

Esperti di prim’ordine : il corso è guidato da esperti di fama mondiale nell’ambito dell’IA. Imparerai dalle menti che stanno plasmando il futuro dell’IA

Conoscenze avanzate : Il corso copre tutti i principali modelli di intelligenza artificiale e tutte le tecniche di prompt engineering per utilizzarli in modo efficace

Aggiornamenti continui : l'IA è in costante evoluzione, e questo corso ne tiene il passo. Nuovi moduli e lezioni vengono caricati periodicamente, garantendo che tu rimanga sempre aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie

Trasformazione dei prompt : imparerai come una semplice modifica in un prompt può stravolgere completamente la risposta di un modello IA . Un potente strumento nelle tue mani

Base solida : riceverai una formazione di base su come funzionano i modelli di intelligenza artificiale , comprese le architetture a Transformer , e vedrai come si è giunti dall'originale GPT-1 all'avveniristico GPT-4

: riceverai una formazione di base su come funzionano i modelli di , comprese le architetture a , e vedrai come si è giunti dall’originale all’avveniristico Certificazione riconosciuta: alla fine del corso, riceverai un certificato di completamento che attesterà la tua competenza nell’IA e nel prompt engineering, un vantaggio professionale di grande valore

Il corso “A.I. Master in Intelligenza Artificiale e Prompt Engineering” è il tuo trampolino lancio verso il futuro: avere le competenze necessarie per guidare un’Intelligenza Artificiale è un plus fondamentale in numerosi settori lavorativi. Questa è la tua occasione: approfitta del prezzo promozionale di lancio a soli 19,99 euro e ottieni accesso illimitato a lezioni, risorse, futuri aggiornamenti e un certificato di completamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.