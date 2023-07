Mastercard: IA per rilevare le truffe in tempo reale

Le truffe finanziarie sono tra quelle preferite dai cybercriminali. Mastercard ha quindi sviluppato una tecnologia, denominata Consumer Fraud Risk, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare e bloccare le attività sospette. Inizialmente sarà disponibile nel Regno Unito, ma verrà esteso anche in altri paesi.

IA per bloccare le truffe

Esistono diverse tecniche per aggirare la vittima, dalla truffa romantica alle offerte fasulle, con le quali i cybercriminali riescono ad ottenere profitti illeciti. Mastercard sottolinea che i truffatori usano diversi account “muli” per trasferire i soldi, ma le banche possono seguire il flusso di denaro per individuarli e chiuderli.

Sfruttando i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni e analizzando specifici fattori, come nome dell’account, valore del pagamento, cronologia di pagante e beneficiario, e collegamento di quest’ultimo agli account associati alle truffe, la soluzione Consumer Fraud Risk consente alle banche di intervenire in tempo reale e bloccare un pagamento prima della perdita dei fondi.

Il tool viene già utilizzato da nove banche del Regno Unito, tra cui Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, NatWest, Monzo e TSB. In base ai risultati ottenuti da TSB in quattro mesi, Consumer Fraud Risk permetterà di evitare truffe per una cifra superiore a 100 milioni di sterline all’anno.

Ajay Bhalla, Presidente del gruppo Cyber and Intelligence di Mastercard, ha dichiarato:

Queste truffe sono incredibilmente difficili da rilevare. I clienti delle banche superano tutti i controlli richiesti perchè inviano loro stessi il denaro, quindi i criminali non hanno bisogno di infrangere alcuna misura di sicurezza. Utilizzando la più recente tecnologia IA, stiamo aiutando le banche a identificare e prevedere quali pagamenti vengono effettuati ai truffatori e a fermarli in tempo reale.

L’uso del tool verrà presto esteso ad altri mercati.