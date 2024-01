Masterchef: come guardare la settima puntata in streaming dall'estero

Ci siamo! Giovedì 25 gennaio 2024 è la volta della settima puntata della nuova stagione di MasterChef Italia. A partire dalle ore 21.15 potrai vederla in streaming su NOW, sfruttando il pass Entertainment e Cinema disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Ti trovi all’estero? Nessun problema: ti basta sottoscrivere un abbonamento a NordVPN con la nuova offerta a te riservata, usarlo sul dispositivo che intendi sfruttare per lo streaming, selezionare un server italiano e dare così il via alla visione.

Masterchef Italia: cosa aspettarci dalla settima puntata

La settima puntata sarà dedicata al festeggiamento delle 300 puntate del programma. In questa occasione, i concorrenti celebreranno l’importante traguardo insieme a Joe Bastianich, noto volto del format sia in Italia che Oltreoceano, che farà ritorno nella Masterclass dopo cinque anni, e al Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, ospite tradizionalmente atteso dal pubblico e temuto dagli aspiranti chef in gara. Questa volta, sarà accompagnato da sua figlia Debora.

La Mystery Box costituirà una sfida nostalgica che rivivrà la prima prova della storica edizione originale di MasterChef Italia, coinvolgendo alimenti e sei concorrenti delle passate edizioni, tornati nella Masterclass proprio per questa occasione. L’ingresso di Joe Bastianich aggiungerà ulteriore pepe ed elementi nostalgici a questa sfida.

Insomma, davvero da non perdere. Se ti trovi in Italia puoi seguire tutto in diretta streaming con il pass Entertainment e Cinema di NOW. Invece, se ti trovassi all’estero, puoi fare la stessa cosa aggiungendo l‘abbonamento NordVPN, che ti permette di selezionare un server italiano e quindi di dare il via alla visione come se fossi nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.