McAfee blocca lo scam con l'intelligenza artificiale

McAfee ha annunciato una nuova funzionalità che permette di bloccare i tentativi di truffa, sfruttando l’intelligenza artificiale. McAfee Scam Protection rileva automaticamente i link pericolosi inviati tramite messaggi di testo, email o social media. La tecnologia è disponibile in tutti i prodotti in abbonamento, inclusa l’app per Android e iOS.

Blocco proattivo dello scam

McAfee evidenzia che l’intelligenza artificiale viene utilizzata dai cybercriminali per creare messaggi di phishing sempre più convincenti. In base ad una recente indagine, oltre il 50% degli utenti statunitensi non riesce a distinguere tra messaggio falso o vero. La software house californiana ha quindi sviluppato Scam Protection per offrire una maggiore sicurezza.

La funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare e bloccare link pericolosi in tempo reale. Se un utente clicca accidentalmente sul link presente in un messaggio, Scam Protection blocca il caricamento del sito infetto. Dopo aver concesso il permesso di effettuare la scansione del messaggio, la funzionalità mostra una notifica di pericolo prima dell’apertura del messaggio.

Il sistema sviluppato da McAfee analizza milioni di link e protegge l’utente anche contro gli exploit che sfruttano le vulnerabilità zero-day. Scam Protection è compatibile con Android, iOS, Chrome, Safari, Edge e Firefox. L’avviso viene mostrato solo su Android, ma il supporto per iOS verrà aggiunto ad ottobre.

I già clienti devono solo installare l’ultima versione dell’app McAfee Security, in quanto la funzionalità è inclusa. I nuovi clienti possono invece sottoscrivere l’abbonamento a McAfee Mobile Security (gratis per i primi sette giorni).

