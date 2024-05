McAfee e Intel lanciano AI per il rilevamento dei deepfake

McAfee e Intel hanno annunciato una collaborazione per sviluppare una tecnologia all’avanguardia per il rilevamento dei deepfake. Questa partnership, svelata durante la prestigiosa conferenza RSA di San Francisco, segna un significativo passo avanti nella lotta contro la crescente minaccia rappresentata dai contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

McAfee Deepfake Detector

Il frutto di questa partnership è McAfee Deepfake Detector, che sfrutta l’unità di elaborazione neurale (NPU) potenziata dei processori Intel Core Ultra per eseguire algoritmi di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti AI. L’intero processo di analisi e rilevamento avviene sul dispositivo stesso, senza la necessità di inviare i dati personali al cloud per l’elaborazione. Secondo McAfee, questo processo garantisce la privacy dell’utente e migliora le prestazioni della tecnologia di rilevamento del 300%.

McAfee Deepfake Detector utilizza tecniche di rilevamento basate sull’intelligenza artificiale, tra cui modelli di “Deep Neural Network” basati su trasformatori, specificamente addestrati per rilevare e segnalare quando l’audio di un video è probabilmente generato o manipolato dall’AI.

L’importanza di questa innovazione non può essere sottovalutata in un momento in cui l’ansia per l’impatto dei deepfake e della disinformazione è ai massimi storici. I dati dicono che quasi due terzi (64%) delle persone a livello globale si sentono più preoccupate per i deepfake rispetto a un anno fa.

Come ha affermato Steve Grobman, Chief Technology Officer di McAfee: “In un mondo in cui vedere non significa più credere, in cui i deepfake generati dall’AI hanno reso più difficile che mai distinguere il vero dal falso, i consumatori hanno bisogno delle ultime novità in fatto di AI per battere l’intelligenza artificiale. Con Intel, stiamo facendo un ulteriore passo avanti nell’offrire un’esperienza cliente solida e senza interruzioni. Sfruttando la tecnologia del processore Core Ultra di Intel e la sua NPU, siamo in grado di fornire ai consumatori le più avanzate e potenti capacità di rilevamento dei deepfake, senza compromettere le prestazioni o la privacy“.

Una collaborazione entusiasmante per un futuro più sicuro

L’azienda ha dichiarato che McAfee Deepfake Detector sarà presto disponibile per il rilevamento in lingua inglese, e che nei prossimi mesi è prevista l’introduzione di altre lingue.

All’inizio di questo mese, Intel ha annunciato che ci sono ora oltre 500 modelli di intelligenza artificiale ottimizzati per i suoi processori Core Ultra. Intel ha dichiarato che i modelli AI ottimizzati per i processori Core Ultra sono disponibili da fonti popolari del settore, tra cui OpenVINO Model Zoo, Hugging Face, ONNX Model Zoo e PyTorch.