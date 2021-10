McAfee Total Protection, proteggi da 1 a 10 dispositivi e risparmia fino a 60€

McAfee è uno dei marchi più famosi e diffusi nell'ambito antivirus. La versione Total Protection è in promozione per il primo anno per tutti i piani di acquisto: Individuale (un dispositivo) al prezzo di 29,95 euro, cinque dispositivi a 34,95 euro e Famiglia (da dieci dispositivi) a 39,95 euro. Il programma supporta tutti i sistemi operativi più diffusi (Windows, macOS, Android e iOS) e – oltre all'eccellente protezione antivirus – comprende anche le funzionalità navigazione Web sicura e gestione password con VPN.

Antivirus pluripremiato, McAfee è in grado di proteggere i nostri dispositivi dall'attacco di qualsiasi minaccia esterna, che siano virus, malware, spyware o ransomware – anche i più recenti. La sicurezza di McAfee non si ferma qui, ma si estende anche alla privacy sul web: fra le funzioni per difendere la nostra identità digitale ci sono il filtro antispam e la crittografia sicura dei dati sensibili, che agiscono fornendo una protezione multi-livello contro furti d'identità, hacker e criminali informatici. Parte del pacchetto sicurezza è rappresentato anche da una VPN con crittografia di livello bancario per proteggere posizione, credenziali e dati sensibili. La VPN è inclusa nel prezzo di McAfee Total Protection soltanto se in fase di acquisto si attiva il rinnovo automatico dell'abbonamento annuale.

In più, con McAfee è possibile ottimizzare le prestazioni del proprio dispositivo per ridurre al minimo l'utilizzo della banda; funzione che lavora pari passo con lo strumento di protezione della rete domestica. Infine, l'abbonamento include un gestore password per archiviare, salvare e gestire in totale sicurezza tutte le proprie password online, un tool per crittografare file con crittografia AES -256bit e McAfee Shredder, un pratico strumento per eliminare senza lasciare alcuna traccia qualsiasi tipologia di file.

Il piano Individuale (da un dispositivo) è in offerta a 29,95 euro, con un risparmio di 40 euro; il piano da cinque dispositivi, invece, è acquistabile a 34,95 euro invece di 89,95 euro. Il più conveniente in rapporto alla quantità di dispositivi supportati (ben dieci) è il piano Famiglia: 39,95 euro, ovvero un risparmio di 60 euro. McAfee Total Protection è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS.