McAfee Total Protection, sicurezza all-in-one: risparmia 80€

La tutela di privacy e dati è una priorità assoluta, per ognuno di noi, soprattutto oggi che ci si trova immersi in una quotidianità sempre connessa, al lavoro e nel tempo libero. Per questo, poter contare sul giusto alleato in grado di garantirla, senza compromessi, è di fondamentale importanza: oggi segnaliamo l’ offerta che permette di ottenere McAfee Total Protection approfittando di un risparmio fino a 80 euro. Si tratta di una vera e propria soluzione all-in-one dedicata alla cybersecurity, collaudata e certificata, sviluppata da una realtà leader del mercato.

Le offerte di McAfee per la suite Total Protection

Oltre a includere un antivirus efficace e sempre aggiornato per tenere le minacce lontane dai propri dispositivi, la suite è composta anche da una VPN che consente di navigare in modo anonimo, uno strumento per l’ottimizzazione delle prestazioni, un firewall per l’intera rete domestica, un gestore delle password multipiattaforma, la tecnologia Shredder che funziona come un distruggidocumenti virtuale per eliminare definitivamente i file confidenziali e la crittografia AES a 256 bit per i documenti. Un pacchetto completo, rivolto al singolo utente o a tutta la famiglia.

La compatibilità è garantita con tutti i più diffusi sistemi operativi in circolazione, desktop e mobile: Windows, macOS, Android e iOS. Di seguito i tre piani proposti, ognuno scelga quello più adatto a soddisfare le proprie esigenze.

I prezzi indicati sono validi per un anno di abbonamento. Maggiori informazioni a proposito di McAfee Total Protection e di tutte le funzionalità incluse sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

