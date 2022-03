MediaMarkt elimina i droni DJI dal catalogo

MediaMarkt, nota multinazionale che distribuisce in Europa prodotti dell’elettronica di consumo, ha comunicato la sospensione delle vendite dei droni DJI in tutti gli store. L’azienda cinese continua a vendere i suoi prodotti in Russia e i militari usano la funzionalità Aeroscope per individuare la posizione degli ucraini fino a 50 Km di distanza. DJI ha dichiarato che i droni non sono progettati per usi militari.

MediaMarkt non vende più i droni DJI

Il Ministro della trasformazione digitale Mykhailo Fedorov aveva chiesto a DJI di chiudere le sue attività e non vendere più i droni in Russia perché i militari li usano per identificare i bersagli dei missili. Il Ministro aveva chiesto inoltre di disattivare i droni acquistati e attivati in Russia, Siria e Libano, come è stato fatto durante la guerra in Georgia.

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022

DJI ha successivamente dichiarato che i droni sono progettati per uso civile e non soddisfano le specifiche militari. La funzionalità Aeroscope, che verrebbe sfruttata dai militari russi, non può essere disattivata. È possibile invece implementare un perimetro geografico (geofencing), ma verrebbe applicata a tutti i droni e richiede la connessione ad Internet per l’aggiornamento dei dati.

Nel fine settimana un utente ucraino ha accusato DJI di collaborare con gli invasori russi. MediaMarkt ha risposto comunicando l’eliminazione dei droni dal suo catalogo, quindi non verranno più venduti online e negli store. Il produttore cinese ha smentito le accuse, affermando che i droni non sono progettati per arrecare danno alle persone. DJI ha inoltre sottolineato che rispetta le sanzioni, i controlli sulle esportazioni e altre leggi in vigore.