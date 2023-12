Meme Moguls sta andando meglio di Polygon e Cardano

Polygon e Cardano hanno vissuto significativi aumenti di prezzo negli ultimi 30 giorni. Questi incrementi sono stati innescati da Bitcoin, che ha raggiunto un traguardo del 2023 a $43,000. Tuttavia, nonostante l’ascesa di Bitcoin, Polygon e Cardano hanno iniziato a declinare. Nel frattempo, Meme Moguls, una nuova memecoin, ha superato entrambe le altcoin con un’impressionante impennata durante la sua presale. Ecco perché molti investitori ora scelgono questo progetto rispetto a due altcoin ben consolidate.

Scopri di più su Meme Moguls

Declino del Prezzo di Polygon Dopo i Massimi di Inizio Dicembre

Polygon ha avuto un forte inizio nel Q4, aumentando di valore da $0.5 a $0.8 all’inizio di dicembre. Questo aumento ha portato la capitalizzazione di mercato di Polygon a $15 miliardi, e il suo volume di scambi giornaliero ha costantemente superato un miliardo.

Tuttavia, la crescita di Polygon si è rallentata. Nell’ultima settimana il suo prezzo è aumentato di solo il 5,55%, e ora il progetto fatica a superare $0.84. Questo ha causato un calo dell’attività di trading di Polygon a $500 milioni e creato dubbi tra gli investitori.

Secondo gli analisti di mercato, Polygon deve superare il livello di resistenza di $0.84 per riprendere la sua attuale corsa al rialzo. Se dovesse rompere al di sopra di $0.84, gli esperti credono che Polygon potrebbe vedere un ulteriore aumento del prezzo del 45%, raggiungendo $1.25 entro la fine del 2023.

Il Prezzo di Cardano Non Raggiunge $0.45, Aumenterà di Nuovo?

Dopo un aumento del valore del 15,82% nell’ultima settimana, Cardano ha raggiunto un livello di resistenza di $0.45. Da quando ha raggiunto $0.45 il 6 dicembre, Cardano è sceso a $0.43, e il suo volume di scambi è diminuito del 2,11%.

Tuttavia, gli esperti rimangono imperturbabili. Secondo il popolare trader di criptovalute Ali su X (ex Twitter), Cardano è sulla buona strada per rompere questo livello di resistenza entro la fine dell’anno. Le analisi suggeriscono che Cardano sta seguendo la sua traiettoria ascendente del 2018-2020, creando un sentimento rialzista attorno al progetto. Se Cardano dovesse rompere il suo attuale livello di resistenza, gli esperti prevedono che Cardano raggiungerà $0.75 entro la fine di dicembre.

Meme Moguls Sale alle Stelle Dopo il Boom della Presale

La presale di Meme Moguls ha attirato l’attenzione degli investitori di tutto il mondo con la sua grande utilità e il suo unico nuovo gioco DeFi. Attualmente nella prima fase della sua presale, gli esperti credono che il progetto possa aumentare di 100 volte nel suo primo anno, superando Polygon e Cardano nel processo.

Sebbene classificata come memecoin, Meme Moguls offre un’utilità fantastica. Presenta un gioco unico progettato per insegnare ai nuovi investitori strategie di trading, come leggere il mercato e come fare investimenti redditizi.

MOGULS!! 🔥 Are you ready to change the landscape? 🧑‍🌾 With one of the biggest airdrops of 2024 👀 Get ready!! $MGLS Farming. Coming soon… pic.twitter.com/9UPUeV5klt — Meme Moguls (@meme_moguls) December 8, 2023

Il gioco di Meme Mogul fa ciò fornendo agli utenti $100,000 in valuta virtuale da investire nel mercato azionario. Questo limita la quantità di rischio che gli investitori assumono, introducendoli al mercato reale.

Dopo aver costruito una solida base su come investire, i membri della community potranno partecipare a una serie di giochi. Questi includono tornei gratuiti e a pagamento per ricompense allettanti, oltre a una modalità di gioco “Battere il Mercato”, in cui gli investitori cercheranno di superare fondi indicizzati come l’S&P 500.

Questo modo divertente di investire dovrebbe diventare popolare tra i nuovi investitori, che possono poi utilizzare le competenze apprese di recente per costruire i loro portafogli.

I token $MLGS stanno attualmente esaurendosi velocemente durante la prima fase della presale di Meme Moguls. I token possono essere acquistati a $0.0021 e si prevede che valgano $0.19 nello stesso periodo dell’anno prossimo! Per la sicurezza degli investitori, la liquidità dei token sarà bloccata per 5 anni, e i token del team saranno bloccati per 2 anni, garantendo che il team rimanga dedicato alla crescita del progetto.

Visita il sito ufficiale di Meme Moguls