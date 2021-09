Meno di 3 euro per proteggerti dai pericoli di internet grazie a VuzeVPN

Più volte abbiamo parlato dei servizi VPN, che senza dubbio sono diventati una soluzione estremamente diffusa tra i privati, e a giusta ragione. Oggi ti proponiamo un’offerta eccezionale su VuzeVPN, uno dei migliori servizi attualmente disponibili, oggi scontato addirittura del 73%.

Rete VPN di VuzeVPN: caratteristiche

Il motivo di tale diffusione anche tra i clienti privati delle reti VPN è naturalmente la sicurezza. Le VPN rappresentano oggi l’unico metodo efficace per mantenere la propria privacy ed impedire l’accesso ai propri dati durante la navigazione. Il problema della raccolta, infatti, non riguarda esclusivamente hacker o malintenzionati. Anche gli ISP (Vodafone, TIM, Wind ecc.) raccolgono un’enorme quantità di dati da rivendere a società di profilazione e marketing. Grazie alla crittografia, le reti VPN impediscono l’accesso a qualsiasi informazione riconducibile all’utente, proteggendolo da qualsiasi attività indesiderata. VuzeVPN, infatti, consente di effettuare bonifici bancari o fare acquisti online in totale sicurezza anche su reti Wi-Fi non protette. Aspetto fondamentale è la politica di non registrazione, che impedisce alla società di salvare qualsiasi dato relativo all’utente. Questo significa che pur volendo, l’azienda non sarebbe in grado di fornire informazioni sui propri clienti.

Se vuoi saperne di più sulle migliori VPN disponibili, puoi seguire la nostra guida ai migliori servizi VPN del 2021.

Uno dei vantaggi di VuzeVPN però, oltre a quelli che accomunano tutti i servizi, è la larghezza di banda illimitata. La rete è ottimizzata per qualsiasi attività, incluso il gioco online e lo streaming, grazie ad un’esperienza completa e non filtrata. Infine, aspetto da non sottovalutare, è la compatibilità. Attualmente VuzeVPN è disponibile su sistema operativo Windows, ed è in sviluppo l’applicazione per MacOS, iOS, Android e Linux. Il pacchetto offre protezione per ben 6 dispositivi, il che significa che tu e la tua famiglia potrete accedere alla protezione dovunque e da qualsiasi dispositivo.

Il costo? Solo 2,99 euro al mese per i primi 2 anni grazie ad uno sconto del 73% direttamente sul sito di VuzeVPN, un vero affare.