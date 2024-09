Meno di 40€ per le splendide JBL Tune 520BT: wireless e leggere

Cuffie On ear senza fili con un audio ottimo e senza compromessi. Possiamo riassumere così le JBL Tune 520BT, un headset wireless e che si collega ai tuoi dispositivi in modalità wireless per avere tutta la libertà che cerchi. Sono leggere e pieghevoli così le hai sempre con te. Visto che su Amazon sono in sconto, acquistale subito a soli 39,99 euro, non te ne pentirai.

JBL Tune 520BT, cuffie on ear ottime e leggere

Sono colorate e sono perfette per un utilizzo quotidiano. Mentre ti sposti in città, in palestra od ovunque tu voglia per ascoltare la tua musica preferita senza compromessi. Con le JBL Tune 520BT dalla tua parte non ti preoccupi del mondo che ti circonda ma crei uno spazio tutto tuo.

I padiglioni sono imbottiti al punto giusto per essere morbidi ma mai di troppo sulle tue orecchie. Indossale per ore e ore senza mai provare fastidio grazie all’archetto regolabile e alla loro flessibilità eccellente. Il peso minimo è un’altra caratteristica da non sottovalutare sotto questo punto di vista.

Sui padiglioni, sempre, trovi i comandi fisici per gestire la riproduzione e regolare il volume senza dover tirare fuori lo smartphone. Naturalmente non mancano all’appello i microfoni integrati così da parlare al telefono o registrare note vocali anche quando le utilizzi.

La batteria? Ti mette a disposizione 57 ore di autonomia che non sono affatto poche. Ricaricale una volta a settimana e non farne mai a meno.

Lo sconto di cui approfittare subito su Amazon

Tra tutte le cuffie on ear sul mercato, le JBL Tune 520BT sono tra le migliori nella loro categoria. Con un eccellente rapporto qualità prezzo, ti offrono la qualità del brand per un suono avvolgente. Dal momento che sono in sconto su Amazon con un ribasso del 33%, è il momento giusto per acquistarle. Collegati in pagina e aggiungile al carrello a soli 39,99 euro.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.