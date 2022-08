Mercato PC: consegne a picco in Europa occidentale

Le consegne di PC in Europa occidentale sono diminuite del 18% nel secondo trimestre 2022. Questo è il dato rilevato da Canalys che rispetta l’attuale crisi mondiale del settore dovuta a diversi fattori. Fortunatamente c’è stato un aumento importante delle consegne di desktop alle aziende che ha evitato un calo ancora più netto. Lenovo conserva la prima posizione nella top 5, mentre Apple ha registrato il risultato peggiore.

Mercato PC: -18% nel secondo trimestre 2022

In base alle rilevazioni di Canalys, nel secondo trimestre 2022 sono stati consegnati circa 12,3 milioni di PC (desktop e notebook), ovvero il 18,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Le consegne di notebook sono diminuite del 26% (circa 9,5 milioni di unità), mentre quelle dei desktop sono aumentate del 22% (circa 2,7 milioni di unità). Il crollo maggiore si è avuto nel mercato consumer (-7% per desktop e -37% per notebook). Le aziende hanno mantenuto a galla il settore (+37% per desktop e -6% per notebook).

Gli analisti di Canalys attribuiscono il declino ai problemi di approvvigionamento (diverse fabbriche sono state chiuse in Cina) e all’aumento dell’inflazione. I cittadini europei hanno destinato il budget familiare ai beni di prima necessità, considerato l’incremento dei prezzi. Nonostante un calo dell’8,2%, Lenovo conserva la prima posizione nella top 5 con un market share del 30,9% (circa 3,8 milioni di unità consegnate).

Il podio è completato da HP e Dell con quote di mercato del 24,7% e 13,8%, rispettivamente. Gli altri due posti della top 5 sono occupati da Acer e Apple. L’azienda di Cupertino ha consegnato solo 788.000 Mac nel secondo trimestre (-42%), facendo registrare il risultato peggiore.

