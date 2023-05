Mercato smartwatch: male per Apple, meglio per Samsung

Il mercato smartwatch, che aveva mostrato una crescita costante negli ultimi anni, ha registrato un calo durante il primo trimestre del 2023. La situazione non è positiva neppure per Apple Watch, che praticamente da sempre ha rappresentato il device di maggiore successo in tale segmento.

Mercato smartwatch: per Apple Watch non è un buon momento

Andando più in dettaglio, secondo il Global Smartwatch Model Tracker di Counterpoint Research, le spedizioni di smartwatch sono crollate dell’1,5% anno su anno nel primo trimestre del 2023. Ciò può essere attribuito alla riduzione della domanda da parte dei principali attori, in particolare Apple e Samsung.

Per quel che concerne Apple, la società ha assistito a un notevole calo del 20% delle spedizioni di smartwatch durante il primo trimestre del 2023 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Tale calo ha portato il gruppo di Cupertino a scendere al si sotto delle 10 milioni di unità per la prima volta in tre anni e quindi la quota di mercato è calata dal 32% al 26%. La ridotta domanda di Apple Watch può essere attribuita alla crisi economica che sta investendo praticamente tutto il mondo.

Samsung, invece, ha assistito a un aumento del 15% delle spedizioni in Nord America, ma ha perso terreno in altre regioni. Le spedizioni globali del gruppo hanno registrato un calo del 15% su base annua e del 21% trimestre su trimestre, il che ha portato a una diminuzione dell’1% della ruota di mercato, passando pertanto dal 10% al 9%.

Apple e Samsung a parte, va segnalato che un marchio indiano, Fire-Bolt, ha fatto passi significativi nel mercato globale degli smartwatch, guadagnandosi il titolo di secondo più grande rivenditore di orologi smart al mondo, con una notevole crescita del 57% rispetto al trimestre scorso.

