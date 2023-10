Meta annuncia funzionalità IA per inserzionisti

Meta ha avviato il rollout delle prime funzionalità per gli inserzionisti che sfruttato l’intelligenza artificiale generativa. Sono state integrate nel tool Ads Manager per consentire di migliorare produttività, personalizzazione e prestazioni delle campagne pubblicitarie. Saranno accessibili a tutti nel corso del 2024.

Immagini, sfondi e testo con IA

In base ad un sondaggio tra gli inserzionisti che hanno partecipato ai test, oltre il 50% di essi ha dichiarato di aver risparmiato almeno 5 ore a settimana, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Bastano pochi clic per creare diverse versioni dello stesso contenuto. Quasi tutti ritengono che queste funzionalità IA velocizzino lo sviluppo delle campagne pubblicitarie.

Le tre novità integrate nel tool Ads Manager di Meta sono Background Generation, Image Expansion e Text Variations. Background Generation permette all’inserzionista di personalizzare l’immagine del prodotto attraverso la creazione di sfondi multipli.

Image Expansion consente invece di modificare il rapporto di aspetto dell’immagine del prodotto per adattarla ai diversi canali, tra cui Feed e Reels. Infine, Text Variations permette di generare fino a sei differenti versioni del testo pubblicitario in base alla copia originale, evidenziando le caratteristiche più importanti del prodotto.

Meta promette di rilasciare altri tool che offrono la possibilità di generare contenuti per le campagne di advertising. Come annunciato durante la conferenza Connect, le aziende potranno usare l’intelligenza artificiale nei messaggi di Messenger e WhatsApp per incrementare le vendite e interagire con i clienti.