Meta cambia il WebView in Facebook per Android

Meta ha annunciato un’importante novità per il browser in-app di Facebook per Android. L’azienda di Menlo Park ha sviluppato una versione custom del componente WebView che verrà aggiornata insieme all’app. La decisione è principalmente giustificata da una migliore sicurezza. Qualcuno potrebbe pensarla diversamente.

Nuovo WebView in Facebook per Android

Come altre app Android anche Facebook utilizza il System WebView, basato su Chromium, per visualizzare i siti web all’interno dell’app. Questo componente e l’app Chrome vengono aggiornati attraverso il Google Play Store, in modo da velocizzare il rilascio di eventuali patch di sicurezza. Meta ha notato che diversi utenti aggiornano Facebook, senza aggiornare Chrome e WebView.

Inoltre, a causa del modo in cui Android carica il componente, quando l’utente aggiorna il System WebView, l’app Facebook va in crash. Per risolvere questi problemi, Meta ha sviluppato una versione personalizzata di WebView, basata su Chromium, che sostituirà il System WebView. Ciò significa che il componente usato dal browser in-app verrà aggiornato insieme all’app Facebook.

Meta sottolinea che questa modifica permetterà di migliorare la sicurezza, in quanto WebView riceverà subito le patch rilasciate per Chromium. La novità consentirà di risolvere anche un altro problema.

Quando il System WebView deve essere aggiornato, Android manda in crash le app per eliminare dalla memoria la vecchia versione del componente. Ciò non si verificherà con la versione custom di WebView perché viene caricato in memoria dallo storage dell’app Facebook. Il WebView personalizzato offrirà infine un incremento delle prestazioni.

