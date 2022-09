Meta testa lo switch rapido tra Facebook e Instagram

Meta ha avviato il test per una nuova funzionalità che permette agli utenti di Facebook e Instagram di accedere più facilmente a profili e account multipli. Il passaggio da un servizio all’altro viene semplificato dall’integrazione dell’Accounts Center (Centro gestione account in italiano) nelle app.

Switch rapido tra Facebook e Instagram

Instagram permette il passaggio tra diversi profili (personale, aziendale e altri) da diversi anni. Meta consente ora di effettuare lo switch rapido tra i profili di Instagram e da Instagram a Facebook o viceversa. Ciò è possibile grazie all’Accounts Center, una sorta di hub in cui l’utente può aggiungere gli account di Instagram, Facebook e Meta (serve per creare un profilo per Horizon).

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022

È possibile vedere tutti i profili in un’unica interfaccia e passare facilmente dall’uso all’altro. Vengono anche mostrate le notifiche per ogni profilo (ad esempio quelle relative ai commenti). Il test è stato avviato in tutto il mondo su Android, iOS e web, ma solo per un numero limitato di utenti.

Su iOS e Android è stato avviato anche il test per la nuova modalità di creazione degli account su Facebook e Instagram. Gli utenti possono creare un account su Facebook e usare le stesse informazioni per effettuare la registrazione a Instagram o viceversa. Se l’utente ha già entrambi gli account è possibile sfruttare i dati di un’app per accedere all’altra. Ovviamente gli account deve essere presenti nello stesso Accounts Center.

Rimangono valide le impostazioni relative a sicurezza e privacy. Se è attiva l’autenticazione in due fattori su Facebook non è possibile usare un dispositivo sconosciuto per accedere all’account Facebook con le credenziali di Instagram. Verrà inoltre inviata una notifica quando viene creato un nuovo account usando un account esistente.