Meta: download film porno solo per uso personale

Meta è stata denunciata a fine luglio con l’accusa di aver addestrato i suoi modelli AI con circa 2.400 film per adulti di Strike 3 Holdings. L’azienda di Menlo Park ha chiesto al giudice di respingere la denuncia perché il download tramite Torrent è avvenuto per uso personale.

Film porno scaricati dai dipendenti?

Meta era stata già accusata di aver scaricato circa 82 TB di dati contenenti copie digitali di migliaia di libri. L’azienda di Menlo Park si è difesa affermando che non ha condiviso i file (seeding), quindi il download tramite Torrent rientra nel cosiddetto “fair use” consentito dalla legge sul copyright negli Stati Uniti.

Una simile denuncia è stata presentata da Strike 3 Holdings. In questo caso, l’accusa riguarda il download di circa 2.400 film per adulti. L’azienda ha scoperto numerosi indirizzi IP appartenenti a Meta, inclusi quelli di una “rete stealth”. Meta avrebbe quindi nascosto intenzionalmente i veri indirizzi IP dei dispositivi usati per scaricare i film tramite Torrent. Strike 3 Holdings ha chiesto un risarcimento danni di 359 milioni di dollari.

L’azienda di Menlo Park ha chiesto al giudice di respingere la denuncia perché Strike 3 Holdings è un “copyright troll”. Il suo obiettivo è ottenere un risarcimento senza avere prove che i film siano stati utilizzati per l’addestramento dei modelli AI. Tra l’altro, il presunto download illegale sarebbe iniziato nel 2018, ovvero quattro anni prima dell’avvio dello sviluppo dei modelli AI. Inoltre, i termini d’uso dei servizi vietano la generazione di contenuti per adulti.

Secondo Meta, il download dei film è stato effettuato per uso personale privato. I “colpevoli” potrebbero essere i dipendenti oppure tutte le numerose persone, tra cui partner e visitatori, che hanno utilizzato l’accesso aziendale ad Internet. Strike 3 Holdings ha ora due settimane di tempo per rispondere. L’azienda di Menlo Park è certa di vincere in tribunale perché le accuse sono false.