Meta elimina le news da Facebook e Instagram in Canada

Come anticipato all’inizio di maggio, Meta ha comunicato che gli utenti canadesi non troveranno più le news su Facebook e Instagram. La decisione dell’azienda di Menlo Park è dovuta all’approvazione di una legge che obbliga al pagamento degli editori per la pubblicazione delle notizie.

Niente news su Facebook e Instagram in Canada

La legge denominata Online News Act (Bill C-18) prevede l’avvio di una negoziazione tra editori e intermediari digitali (Meta, Google e altri) con l’obiettivo di determinare il giusto compenso per la pubblicazione delle notizie online (Facebook e Instagram nel caso di Meta).

L’azienda californiana voleva trovare una soluzione, ma il Senato del Canada ha approvato la legge. Meta aveva spiegato che sono gli stessi editori ad ottenere vantaggi dalla condivisione degli articoli, in quanto aumenta il traffico sui loro siti. Ciò significa incremento degli abbonamenti e delle entrate pubblicitarie.

Secondo il Presidente degli Affari Globali, Nick Clegg, chiedere a Meta di pagare gli editori è come chiedere ai provider email di pagare il servizio postale perché gli utenti non inviano più lettere. L’azienda ha inoltre sottolineato che i link alle news sono condivisi intenzionalmente sui social media, mentre Google mostra le news nel motore di ricerca senza permesso.

Meta ha quindi deciso di eliminare le news da Facebook e Instagram per gli utenti canadesi, anche se la legge non è ancora entrata in vigore. Una simile legge è stata approvata in Australia, ma dopo le “minacce” di Meta sono state apportate alcune modifiche.

Come detto, anche Google dovrà pagare gli editori. L’azienda di Mountain View non ha ancora deciso nulla perché vuole suggerire alcuni miglioramenti alla legge.