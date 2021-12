Meta (Facebook) è la peggiore azienda del 2021

Meta (ex Facebook) è la peggiore azienda del 2021, secondo il sondaggio effettuato da Yahoo Finance. Gli intervistati hanno elencato una serie di motivi per cui la società di Menlo Park ha meritato questo titolo. Ovviamente uno di essi è legato alle accuse della ex dipendente Frances Haugen. La migliore azienda dell'anno è invece Microsoft.

Meta, Alibaba e Tesla nella top 5

Al sondaggio effettuato all'inizio di dicembre hanno partecipato 1.541 persone, un numero piuttosto basso considerati i milioni di utenti che usano giornalmente i servizi offerti da Meta. L'azienda guidata da Mark Zuckerberg ha ricevuto molte critiche nel corso del 2021. Le accuse più gravi sono arrivate dalla ex dipendente Frances Haugen che ha fornito molti documenti imbarazzanti al Wall Street Journal, noti come Facebook Papers.

Secondo la Haugen, i dirigenti di Meta hanno volutamente ignorato le segnalazioni degli stessi dipendenti. L'algoritmo del social network sarebbe stato modificato appositamente per aumentare la diffusione di contenuti che dovrebbero essere vietati, come quelli che incitano all'odio e alla violenza.

Tra i motivi che hanno spinto gli intervistati ad assegnare a Meta il titolo di peggiore azienda del 2021 ci sono gli interventi mancati o tardivi per impedire la diffusione di fake news, soprattutto quelle relative alla pandemia COVID-19 e ai vaccini. Molti intervistati hanno inoltre sottolineato gli effetti negativi di Instagram sui più giovani.

Il 30% degli intervistati ha affermato che potrebbe riscattarsi, ad esempio chiedendo scusa e donando una parte consistente dei suoi profitti ad una fondazione che possa rimediare ai danni fatti. Nella top 5 ci sono anche Alibaba, AT&T, Nikola e Tesla.