Meta Horizon Worlds: mondi creati dagli utenti

Da metà settembre 2022 sono disponibili gli spazi personali, ovvero luoghi virtuali privati all’interno di Horizon Worlds. Meta ha ora annunciato la possibilità di creare un nuovo tipo di “spazio chiuso” per una comunità di utenti. I mondi virtuali sono accessibili con il visore Quest 2 in sette paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Islanda, Irlanda, Francia e Spagna).

Creare mondi virtuali per la comunità

I nuovi spazi virtuali sono “members-only“. In pratica si tratta di luoghi accessibili solo ad un utenti selezionati, come un club privato. Attualmente la funzionalità permette ai creatori di scegliere fino a 150 membri e 25 visitatori ricorrenti, ai quali è possibile offrire esperienze uniche ed esclusive. I nuovi mondi possono essere utilizzati per ospitare un club del libro, un gruppo di gamer o semplicemente per interagire con amici e parenti, senza essere disturbati da estranei.

I creatori possono stabilire regole specifiche per ogni comunità, assegnare il ruolo di moderatore ad altri utenti e decidere se i membri possono visitare lo spazio virtuale con o senza la presenza del creatore o del moderatore. Ovviamente è sempre consentito segnalare eventuali comportanti vietati dal codice di condotta.

La funzionalità è inizialmente accessibile solo ad un limitato numero di creatori che forniranno feedback all’azienda di Menlo Park. In base ai risultati del test, Meta deciderà se estendere l’accesso ad altri creatori. Il comunicato ufficiale “nasconde” un’altra importante novità. Horizon Worlds sarà presto disponibile su web, Android e iOS. Attualmente è possibile entrare nei mondi virtuali solo con il visore Quest 2.

