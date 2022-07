Meta permette contenuti per adulti in Horizon Worlds

Meta ha informato gli utenti di Horizon Worlds che gli sviluppatori indicheranno chiaramente se i contenuti sono adatti a tutti o solo ai maggiorenni. Se non verrà specificato, l’accesso ai mondi virtuali sarà vietato ai minori di 18 anni. L’azienda di Menlo Park ha quindi cambiato la policy per consentire la creazione di mondi virtuali per adulti.

Contenuti per adulti in Horizon Worlds

Il mondo virtuale può diventare come il mondo reale, quindi Meta ha introdotto regole che gli utenti devono rispettare per evitare la sospensione o la chiusura dell’account. Ad esempio è vietato “toccare qualcuno con finalità sessuali o compiere gesti sessuali“. L’azienda ha sviluppato un sistema che impedisce un’eccessiva vicinanza tra gli avatar.

La versione precedente della policy vietava i contenuti sessualmente espliciti, quelli che pubblicizzano droghe di ogni tipo, oltre a tabacco, alcool, armi da fuoco e giochi di azzardo, e quelli che mostrano eccessiva violenza. Meta ha aggiornato la policy per consentire alcuni contenuti per adulti che devono essere indicati con l’etichetta 18+:

Contenuti sessualmente allusivi, ad esempio quasi nudità, rappresentazioni di persone in posizioni implicite o un ambiente incentrato su attività eccessivamente provocanti

Mondi dedicati o incentrati principalmente sulla promozione di marijuana, alcool, tabacco o attività regolamentate dall’età (compreso il gioco d’azzardo)

Contenuti di fantasia intensi o eccessivamente violenti che potrebbero scioccare o disgustare gli utenti

Restano vietate la pornografia, la pubblicità di droghe illegali e di attività criminali, l’acquisto e vendita di armi da fuoco, lame, alcool e tabacco. Il confine tra consentito e vietato è molto sottile in alcuni casi, quindi il lavoro dei moderatori del metaverso sarà più difficile. Senza considerare che gli utenti potrebbero indicare un’età fasulla al momento della registrazione.

