METÀ PREZZO per Philips Hue Play Gradient Light Tube

Philips Hue Play Gradient Light Tube è in sconto del 50% su Amazon. Si tratta di un’offerta senza precedenti, per il dispositivo progettato dal marchio con il compito di creare una fusione di colori uniforme dietro la TV, grazie alla tecnologia esclusiva Gradient. Il modello è adatto ai televisori con diagonali comprese tra i 40 pollici e i 55 pollici.

Cosa fa Philips Hue Play Gradient Light Tube

Una volta appoggiato su un mobile, può essere liberamente ruotato fino a 340 gradi così da direzionare il flusso luminoso in modo preciso, a seconda delle proprie esigenze e in base alla conformazione del salotto o della stanza. Per la configurazione è possibile fare affidamento sull’applicazione Hue, in download gratuito per smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS. Il risultato è un effetto di luce sincronizzato con quanto visibile sullo schermo: film, episodi delle serie, show, partite o videogiochi, per un livello di coinvolgimento superiore. Scopri di più con uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 50% applicato in automatico (non sono necessari coupon da attivare né codici promozionali da inserire) e acquista Philips Hue Play Gradient Light Tube al prezzo finale di soli 99,99 euro, la metà esatta rispetto al listino. Sottolineiamo che per il funzionamento sono necessari Philips Hue Bridge e Philips Hue Sync Box, venduti separatamente.

Non ti resta che verificare le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba e risultare presto sold out, considerando la bontà dell’offerta e la media voto molto alta (4,4 stelle su 5) assegnata dalle recensioni dei clienti. La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon.