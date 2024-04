METÀ PREZZO per Shelly Plus 1 Mini Gen3, il relè Wi-Fi

Shelly Plus 1 Mini Gen3 è il best seller della categoria su Amazon e oggi lo puoi acquistare a metà prezzo. Con un voto medio che sfiora il perfect score nelle recensioni degli utenti, il relè intelligente e Wi-Fi è in grado di rendere la tua casa una smart home. Approfitta dello sconto del 50% e compralo a soli 9,99 euro finché rimane attiva l’offerta.

Shelly Plus 1 Mini Gen3 è in sconto del 50%

Le sue dimensioni sono estremamente contenute, come mostra l’immagine qui sotto: 35×29 millimetri. Questo permette di installarlo ovunque, in modo semplice e veloce. Può essere utilizzato, ad esempio, per automatizzare o controllare da remoto le porte del garage, i sistemi di irrigazione e molto altro ancora. Integra il processore C38F (più potente rispetto a quello delle generazione precedente), 8 MB di memoria flash e un canale da 8 A. Garantisce il supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che per quella in corrente continua. Inoltre, dispone di un contatto pulito in uscita, privo di tensione, per carichi superiori a 8 A. Tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare Shelly Plus 1 Mini Gen3 al prezzo finale di soli 9,99 euro. Lo sconto del 50% sul listino è applicato in automatico, non serve attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Infine, segnaliamo che vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio per gli abbonati Prime che decidono di effettuare l’ordine ora. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.