Meta svela MTIA, il nuovo chip AI per l'advertising

Meta sta dimostrando una grande determinazione a rimanere competitiva in un mercato sempre più affollato come quello dell’intelligenza artificiale generativa. L’azienda di Zuckerberg, infatti, sta investendo miliardi di dollari per sviluppare hardware all’avanguardia e attrarre i migliori talenti nel campo dell’AI.

Il nuovo chip MTIA: prestazioni superiori e integrazione con le GPU esistenti

Meta ha appena presentato la seconda generazione di Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Questo chip, successore di MTIA v1 dello scorso anno, rappresenta un significativo passo avanti in termini di prestazioni e capacità. Costruito su un processo a 5 nm (nella produzione di chip, il termine “processo” si riferisce alla dimensione del componente più piccolo che può essere costruito sul chip), il MTIA di nuova generazione vanta un design fisico più grande, più core di elaborazione, una maggiore memoria interna e una velocità di clock più elevata rispetto al suo predecessore.

Secondo Meta, MTIA offre prestazioni complessive tre volte superiori rispetto all’MTIA v1. Questo incremento di prestazioni è stato ottenuto testando quattro modelli chiave su entrambi i chip. Tuttavia, Meta riconosce che la seconda generazione di MTIA non sostituirà completamente le GPU per l’esecuzione o l’addestramento dei modelli, ma le integrerà. Controllando l’intero stack, l’azienda mira a ottenere una maggiore efficienza rispetto alle GPU disponibili in commercio.

Nonostante i progressi compiuti, Meta si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita nel settore dell’intelligenza artificiale. Colossi tecnologici come Google, Amazon e Microsoft stanno compiendo passi da gigante nello sviluppo di chip personalizzati per l’addestramento e l’esecuzione di modelli AI. Questa competizione sta mettendo pressione sui team di Meta impegnati a ridurre i costi e accelerare l’innovazione.

Meta sta gettando le basi per un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà al centro delle sue operazioni. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative per rimanere competitiva in un settore in rapidissima evoluzione.