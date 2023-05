Metaverso potrebbe generare entrate per 52 miliardi di euro in Italia

Il trend del metaverso sembra ormai parte del passato, come dimostra anche il buco di 4 miliardi per i progetti di Meta, la società alla guida dello sviluppo dei mondi virtuali con la sua divisione Reality Labs. Tuttavia, uno studio presentato proprio dalla azienda di Mark Zuckerberg sembra indicare a potenzialità notevoli per tale tecnologia, tra istruzione, gaming e commercio. Vediamo cosa afferma il report “Il metaverso e l’opportunità per l’Unione Europea”.

Il futuro del metaverso

Come riportato dal Corriere Comunicazioni, nel rapporto si legge che con la giusta incentivazione all’adozione di tecnologie avanzate mediante politiche pubbliche, il metaverso potrebbe generare tra 28 e 52 miliardi di euro entro il 2035 in Italia, mentre nell’Unione europea si parla di 259-489 miliardi di euro all’anno. Le opportunità economiche sono chiare, come dimostra anche la sperimentazione di tecnologie fondate sul metaverso al fine di migliorare la produzione agricola e la progettazione di case, automobili o altri prodotti.

La realizzazione di un effettivo potenziale nell’UE dipenderà però dall’accelerazione dello sviluppo delle competenze digitali in primis: dobbiamo ammettere, infatti, che l’Italia si trova al diciottesimo posto tra i Paesi europei per livello di digitalizzazione, e al 25° posto per competenze digitali delle persone.

Serve, allora, una Strategia nazionale per accrescere le competenze digitali e incrementare il tasso di adozione di tecnologie IoT e legate alla realtà virtuale o realtà aumentata. Luca Colombo, Country Director di Meta in Italia, ha dichiarato: