Metti al sicuro il tuo PC Apple con intego Mac Internet Security X9

Che i Mac siano più sicuri dei PC Windows è possibile, ma la vera domanda è: quanto? In realtà, soprattutto negli ultimi anni, anche la sicurezza su Mac si è ridotta drasticamente. Per questo oggi ti suggeriamo l’unico vero antivirus dedicato al sistema operativo di casa Apple: intego Mac Internet Security X9.

intego Mac Internet Security X9: caratteristiche

La diffusione sempre maggiore dei computer di casa Apple anche nel settore mainstream, ha stuzzicato sempre più l’interesse dei malintenzionati, ovviamente. Non a caso, solo nel primo trimestre del 2018, i malware disponibili per Mac sono aumentati del 60%. Intego rappresenta ad oggi l’unica azienda concentrata esclusivamente su MacOS, il che sottolinea l’ottimo lavoro svolto costantemente. Mac Internet Security X9, infatti, è l’unico antivirus che è riuscito ad eliminare il 100% dei malware presenti su computer Mac. Un prodotto, quindi, decisamente efficace che potrebbe evitare spiacevoli situazioni, ormai non rare neanche sulla piattaforma di Cupertino.

Il modo in cui agisce Mac Internet Security X9 è molto semplice, in quanto è costantemente aggiornato. Il team di sviluppo si occupa di scoprire e rilevare nuove minacce, in modo poterle contrastare nel più breve tempo possibile. Uno dei punti deboli del sistema di protezione integrato, infatti, sono proprio gli aggiornamenti da parte di Apple. Nei casi più gravi, richiedono diversi giorni per la sola rilevazione della minaccia. In questo caso, il tutto si svolge in maniera estremamente rapida in quanto il team si occupa esclusivamente di minacce Apple come OSX/Linker, OSX/CrescentCore o OSX/NewTab, rilevandoli prima di chiunque altro. In sostanza, quindi, si tratta di una vera e propria prima linea di difesa da qualsiasi rischio alla sicurezza della propria privacy, dei dati bancari o in generale dei propri dati sensibili. Indispensabile in un periodo in cui svolgiamo la maggior parte delle operazioni da casa, correndo un rischio costante.

