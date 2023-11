Metti al sicuro le tue password con LastPass (è gratis)

La sicurezza online prima di tutto. Per mettere al sicuro le password, la soluzione migliore è affidarsi a un password manager come LastPass, disponibile a partire dalla versione gratuita. Ecco il link per iscriverti gratis.

LastPass è uno dei migliori password manager disponibili sul mercato oggi. Sono oltre 33 milioni le persone che hanno scelto di proteggere le loro credenziali con questo servizio, più di 100 mila le aziende. Inoltre, nel 2023 ha vinto il riconoscimento Best Software Awards come miglior prodotto per la sicurezza.

Conservare al sicuro le password con LastPass

LastPass propone tre piani: Free, Premium e Families. Per iniziare, LastPass Free è già ottimo, dal momento che offre una gestione di password illimitate pratica, sicura e affidabile per un unico account utente.

Tra le altre cose, include un generatore di password complesse, una dashboard dove avere una panoramica completa delle credenziali di accesso, una condivisione uno a uno e il monitoraggio del dark web.

L’account Free consente l’accesso da un unico tipo di dispositivo, occorre cioè scegliere se accedere da computer o dispositivi mobili.

Per superare questo limite è possibile sottoscrivere il pacchetto Premium, oggi in sconto del 30% con prezzo da 2,90€ al mese. Oltre a tutte le funzioni del piano Free include l’accesso da tutti i dispositivi, un supporto clienti personalizzato, l’accesso di emergenza e 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato.

Infine c’è il pacchetto Families a 3,90€ al mese, grazie allo sconto del 30% valido per la promo del Cyber Monday. LastPass Families offre un gestore di password semplice e sicuro con condivisione illimitata delle password per un massimo di 6 utenti.

L’iscrizione a LastPass Free è disponibile su questa pagina. Se hai bisogno di un piano Premium o Families, ti confermiamo che lo sconto del 30% sarà valido fino al 3 dicembre.

