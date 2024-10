MicroSD Samsung EVO Select (256GB) al PREZZO MINIMO STORICO

Segnaliamo lo sconto del 34% che porta la microSD da 256 GB della gamma Samsung EVO Select al suo prezzo inimo storico. Non è mai stata così conveniente da quando è in vendita sull’e-commerce. L’offerta è proposta da Amazon e potrebbe scadere da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito mettendola nel carrello. Nella confezione è incluso l’adattatore SD per garantire la piena compatibilità con tutti i dispositivi.

Samsung EVO Select, microSD da 256 GB in sconto

Le prestazioni sono da top di gamma assoluto, senza compromessi: velocità fino a 160 MB/s nel trasferimento dati, così da poter salvare anche i contenuti multimediali in alta definizione senza rallentamenti, ad esempio i video in formato 4K. La puoi utilizzare in smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, fotocamere, videocamere, action cam, sistemi per la sorveglianza della casa e molto altro ancora. Come mostrato dall’immagine qui sotto, il design è progettato per resistere all’acqua, alle alte temperature, all’esposizione ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute e all’usura. Trovi tutte la altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 34% sul listino ufficiale e acquista la microSD da 256 GB della gamma Samsung EVO Select (con adattatore SD incluso) al prezzo minimo storico di soli 26 euro.

Si tratta di un’offerta proposta da Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. C’è anche la consegna gratuita assicurata già entro domani se hai un abbinamento Prime attivo ed effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato da oltre 41.000 recensioni sfiora il perfect score: 4,7/5.