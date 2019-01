Microsoft 365 Academy: formazione è trasformazione

Microsoft Italia ha annunciato Microsoft 365 Academy, un percorso di formazione che il gruppo ha pensato per i propri partner: Microsoft “intende supportarli nel proprio percorso di crescita facendo leva sulle potenzialità offerte dal Cloud e su Microsoft 365 Business, la soluzione Microsoft dedicata alle PMI, che integra gli strumenti per la produttività di Office 365 con funzionalità avanzate di sicurezza e gestione dei dispositivi“. Un progetto di ampio respiro, insomma, incentrato sulla qualità degli appuntamenti e sulla bontà dei contenuti, facendo leva su Intelligenza Artificiale e formazione avanzata per arrivare a trasmettere in modo mirato la nozionistica richiesta dai partecipanti.

L’inizio delle operazioni avviene oggi stesso, primo su sei appuntamenti a cadenza mensile con cui il gruppo mette a disposizione esperti del settore per offrire ai partner gli elementi base su vari aspetti del percorso di trasformazione digitale.

L’iniziativa fa parte del complesso di iniziative di Ambizione Italia (ecosistema avviato in collaborazione con Adecco, LinkedIn, Fondazione Mondo Digitale, Invitalia, Cariplo Factory e CRUI), idea pensata al fine di favorire i percorsi di trasformazione digitale ad uso e consumo di giovani e aziende: investire nella formazione è una leva ad altissimo potenziale, soprattutto in era di grande cambiamento, a maggior ragione se alla vigilia di una rivoluzione annunciata.

Le realtà della filiera ICT italiana che scelgono di collaborare con Microsoft hanno l’opportunità di partecipare alle numerose iniziative di formazione organizzate dall’azienda, per aggiornare costantemente le proprie competenze e rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica. Inoltre, la scelta di diventare partner Microsoft rappresenta una grande opportunità anche dal punto di vista del business: per ogni Dollaro fatturato da Microsoft, infatti, l’ecosistema di Partner genera 9,64 Dollari (IDC 2018).

“Le aziende ICT giocano un ruolo fondamentale nell’aiutare le imprese italiane a crescere al passo con i tempi e fronteggiare la competition internazionale e nel guidare il Paese nel proprio percorso di trasformazione digitale“, spiega Fabio Santini, Direttore Divisione One Commercial Partner & Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia: “consapevole dell’importanza del proprio ecosistema di partner, Microsoft è da sempre impegnata a offrire formazione e opportunità di business agli operatori della filiera IT. In un’epoca di rapida evoluzione tecnologica, diventa prioritario formare professionisti qualificati, in grado di offrire competenze ad hoc per guidare le realtà italiane nella propria evoluzione, facendo leva su Cloud, Big Data, IoT, Artificial Intelligence e Machine Learning, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza e privacy, in linea con le normative vigenti, prima fra tutte la GDPR“.