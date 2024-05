Microsoft 365: sconto, 3 mesi in regalo e Norton 360

Tutto ciò che ti serve per la produttività e per la sicurezza, racchiuso in un’unica offerta a tempo proposta oggi da Amazon, da cogliere al volo. Più precisamente, è quella che include gli strumenti di Microsoft 365 e quelli di Norton 360 Standard, insieme a un prezzo fortemente scontato.

L’offerta a tempo su Microsoft 365 + Norton 360

M365 non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta della suite che include tutti i programmi del pacchetto tradizionale Office come Word, Excel, PowerPoint e così via, ma anche Outlook per la posta elettronica e Clipchamp per il montaggio video, oltre a 1 TB di spazio per il backup dei file su OneDrive e molto altro, ora potenziato dall’intelligenza artificiale. Si tratta della sottoscrizione Personal, valida per 15 mesi (3 sono in regalo) e utilizzabile su tutti i dispositivi: computer fissi e portatili, smartphone e tablet. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Norton 360 Standard, configurabile su un dispositivo (anche in questo caso per 15 mesi), offre non solo la protezione antivirus sempre aggiornata contro le nuove minacce del mondo online, ma anche un password manager, un firewall e protezioni dedicate alla privacy.

Infine, ricapitolando, un anno e tre mesi di abbonamento a Microsoft 365 Personal, insieme ad altrettanti di sottoscrizione a Norton 360 Standard, oggi sono in offerta a tempo al prezzo finale di soli 45,49 euro. Il risparmio è notevole, con uno sconto del 63% rispetto all’acquisto separato (da listini ufficiali). Amazon si occupa direttamente della vendita, consegnando i codici per le attivazioni dei software via email subito dopo aver effettuato l’ordine.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che scada.