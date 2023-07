Microsoft-Activision: respinto appello della FTC

Seconda sconfitta per la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti. Il giudice del tribunale di appello ha respinto la richiesta di estendere l’ordine restrittivo temporaneo per bloccare la conclusione dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft entro il 18 luglio. Ora rimane solo l’autorità antitrust del Regno Unito come ultimo ostacolo.

Microsoft si avvicina alla vittoria finale, dopo la decisione del tribunale di appello. La FTC aveva subito la prima sconfitta quando la giudice Jacqueline Scott Corley ha negato l’ingiunzione preliminare. L’autorità antitrust aveva quindi presentato ricorso, chiedendo l’estensione dell’ordine restrittivo temporaneo fino alla conclusione del procedimento amministrativo (la prima udienza è prevista il 2 agosto).

Il giudice di appello ha respinto la richiesta. Ciò significa che Microsoft potrebbe completare l’acquisizione entro il 18 luglio. Il Presidente Brad Smith ha dichiarato che si tratta di un altro passo verso la fine della maratona delle indagini da parte della varie autorità antitrust.

We appreciate the Ninth Circuit's swift response denying the FTC's motion to further delay the Activision deal. This brings us another step closer to the finish line in this marathon of global regulatory reviews.

— Brad Smith (@BradSmi) July 15, 2023