Microsoft-Activision: nuova indagine nel Regno Unito?

Microsoft ha ottenuto ieri un’importante vittoria contro la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti, in quanto la giudice Jacqueline Scott Corley ha negato l’ingiunzione preliminare richiesta dall’autorità antitrust (che può presentare appello entro il 14 luglio). L’acquisizione di Activision Blizzard potrebbe però essere bloccata dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.

Subito dopo la decisione della giudice Corley, CMA e Microsoft hanno comunicato di aver sospeso lo scontro legale (la prima udienza dell’appello era prevista a fine mese) per avviare una discussione e cercare un punto di incontro. L’azienda di Redmond dovrà fornire adeguati rimedi alle criticità evidenziate dall’autorità antitrust del Regno Unito.

Our statement on the mutual request with the CMA for a pause of our appeal in the UK: pic.twitter.com/8Aky2IJjxS

— Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023