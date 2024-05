Microsoft ha creato un chatbot IA per le spie USA

Microsoft ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale generativa che non accede a Internet. Viene utilizzato dalle agenzie di intelligence degli Stati Uniti per analizzare informazioni top-secret, consentendo anche conversazioni sicure con un chatbot. Non è chiaro se è la versione di Copilot per il governo o un progetto separato.

Modello “air-gapped” per dati classificati

Tutti i chatbot, come i noti ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft) e Gemini (Google), accedono al cloud per fornire risposte alle richieste degli utenti. Alcuni garantiscono una maggiore sicurezza, evitando la divulgazione di dati aziendali. Microsoft ha realizzato una versione completamente offline.

Il modello IA per le spie statunitensi è basato su GPT-4, ma è isolato da Internet (air-gapped), quindi non c’è nessun rischio di data leak o tentativo di accesso dall’esterno. Le agenzie di intelligence possono usare il servizio per analizzare le informazioni classificate.

Microsoft ha sviluppato il sistema in circa 18 mesi. Sfrutta un supercomputer che si trova in Iowa e una rete speciale accessibile solo al governo statunitense. La versione del modello GPT-4 è “statica”. Ciò significa che può leggere i dati ma non imparare da essi (non sono quindi usati per l’addestramento).

Il servizio, attivato lo scorso giovedì, viene ora testato da circa 10.000 persone che lavorano per le agenzie di intelligence. Non è noto il costo, né se è stato sottoscritto un contratto. L’uso di Copilot è stato vietato sui dispositivi gestiti dal Congresso. Microsoft ha pianificato il lancio di una versione per uso governativo entro fine anno.