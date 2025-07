Microsoft Defender contro Octo Tempest: anche minacce di morte

Octo Tempest, noto anche come Scattered Spider, è uno dei gruppi cybercriminali finiti sotto la lente d’ingrandimento di Microsoft nel recente passato, per via di alcune azioni estese a livello globale che hanno preso di mira, tra gli altri, compagnie aeree e nomi importanti del settore retail. Nel 2023 ha colpito anche MGM Resort. Oggi la software house annuncia di aver rafforzato le difese integrate in Defender, con l’obiettivo dichiarato di aiutare le aziende a prevenire e contrastare le strategie di attacco sempre più sofisticate .

Defender più efficace contro gli attacchi di Octo Tempest

Sono state potenziate le capacità di analisi dei segnali di sicurezza ed è stata resa più reattiva la gestione delle attività sospette, implementando inoltre una protezione mirata contro gli schemi di attacco specifici utilizzati dal gruppo. Tutti i dettagli di natura tecnica sono riportati in un post sul blog ufficiale Security (link a fondo articolo).

Altri appellativi associati a Octo Tempest sono Muddled Libra, UNC3944 e 0ktapus. Si tratta di cybercriminali mossi dall’obiettivo del profitto. Non sono dunque associati a un governo o mossi da un’ideologia in particolare. Da tempo fanno leva su phishing, SIM swapping, ransomware e altre tecniche malevole per allungare le mani su account e reti aziendali, rubando informazioni e talvolta mettendo in atto vere e proprie estorsioni, spingendosi in alcuni di casi a minacce di morte. Gli screenshot qui sotto, raccolti dai ricercatori di Microsoft, fanno riferimento a una conversazione avvenuta tra un membro e una vittima, in cui si legge Manderò qualcuno quando non te lo aspetti, mentre starai dormendo , Se non avremo le tue credenziali entro i prossimi 20 minuti, manderemo un sicario a casa tua e Spareremo a tua moglie .

Poco più di un anno fa abbiamo dato notizia su queste pagine dell’arresto di un membro dell’organizzazione criminale. Si tratta di un giovane britannico, bloccato all’aeroporto di Palma di Maiorca mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo con destinazione Napoli.