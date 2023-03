Microsoft: GPT-4 ha un'intelligenza quasi umana

Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, aveva sottolineato che Google Bard non può competere con Bing Chat, in quanto il modello sviluppato da OpenAI è superiore. Alcuni ricercatori di Microsoft hanno verificato che GPT-4 mostra un’intelligenza quasi umana, dopo aver effettuato diversi test con una versione preliminare.

GPT-4 è una AGI (Artificial General Intelligence)?

Nel documento “Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4” viene evidenziato che il nuovo modello sviluppato da OpenAI mostra i primi segni di AGI (Artificial General Intelligence), ovvero capacità di comprensione e apprendimento simili a quelle umane. L’affermazione contrasta però con quanto dichiarato da Sam Altman.

Il CEO di OpenAI ha infatti sottolineato che GPT-4 ha ancora molte limitazioni, tra cui le allucinazioni artificiali, ovvero risposte sbagliate che non sono giustificate dai dati usati per l’addestramento. I difetti del modello IA sono descritti dagli stessi ricercatori nel documento, quindi è chiaro che GPT-4 non è una AGI.

Viene invece confermato che GPT-4 rappresenta un netto miglioramento rispetto al precedente GPT-3.5. I test hanno dimostrato che può risolvere compiti complessi in matematica, programmazione, medicina, giurisprudenza, psicologia e altri settori, senza la necessità di prompt speciali. Queste attività sono state eseguite con prestazioni simili a quelle umane.

Un portavoce dell’azienda di Redmond ha dichiarato: