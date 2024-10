Microsoft: profitti in aumento con AI e cloud

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre fiscale del 2025. Ancora una volta, l’aumento delle entrate e dei profitti è dovuto principalmente ai servizi cloud. Le entrate derivanti da Azure sono aumentate del 33% in un anno. Il 12% è stato attribuito a servizi e prodotti AI. Il CEO Satya Nadella prevede una crescita importante nel prossimo trimestre.

Microsoft vola sulla nuvola

Microsoft ha registrato entrate per 65,6 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale 2025, ovvero un +16% rispetto all’anno precedente. I profitti netti sono invece aumentati dell’11% (24,7 miliardi di dollari). I dati sono positivi per tutti i segmenti di business, ma quello relativo al cloud ha registrato l’incremento maggiore.

Le entrate della divisione Productivity and Business Processes sono 28,3 miliardi di dollari (+12%). Spicca in particolare il +13% dei prodotti e servizi Microsoft 365 Commercial. Le entrate della divisione More Personal Computing sono invece 13,2 miliardi di dollari (+17%). Il principale contributo è arrivato dai contenuti Xbox offerti da Activision Blizzard (+53% del +61% totale).

Come detto, la divisione Intelligent Cloud è quella più importante per Microsoft. Le entrate ammontano a 24,1 miliardi di dollari (+20%). Le entrate dei servizi Azure sono aumentate del 33% in un anno. Il 12% è dovuto a prodotti e servizi AI, tra cui Copilot.

Il CEO Satya Nadella ha comunicato che le entrate associate al business AI supererà i 10 miliardi di dollari nel prossimo trimestre fiscale. Si tratta della crescita più veloce nella storia di Microsoft. Come i concorrenti diretti, l’azienda di Redmond ha pesantemente investito nell’AI generativa, realizzando i data center usati da OpenAI per l’addestramento dei modelli GPT e DALL-E (sfruttati per Copilot).