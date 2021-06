Microsoft, sconto PAZZESCO sulla tastiera simil-Surface

Perché è completa. Perché è lineare. Perché è comoda. Perché è scontata. Perché è molto “Surface“. Basta buttare gli occhi su questa tastiera Microsoft WS2-00010 per trovare ben più di un motivo per cliccare e farla propria, seduta stante.

Il primo motivo, poiché quello più urgente, è il prezzo: per poche ore il prezzo su Amazon crolla da 109,90 euro a soli 41,92 euro con ben il 62% di sconto. Un'occasione pressoché irripetibile, insomma, per accompagnare il proprio Surface o il proprio PC ad un prezzo del tutto fuori dalla norma.

Ma lo sconto non avrebbe valore alcuno se in questa tastiera non fosse concentrato il meglio del concept Surface: l'organizzazione dei tasti, la loro conformazione, il design complessivo, il distanziamento, il colore, la resistenza in fase di digitazione. Tutto è estremamente “Surface”, dunque vale come un occhiolino strizzato soprattutto a chi già possiede un laptop Microsoft ed intende portare medesima esperienza sul proprio PC desktop.

Due sole batterie alcaline di tipo AAA consentono un'autonomia di 12 mesi, senza fili né ricariche necessari. La connessione è garantita su base Bluetooth Low Energy ed è assicurata piena compatibilità con sistemi Windows, macOS e Android.

41,92 euro è un prezzo mai visto per questo tipo di tastiera. L'occasione è destinata però a scadere nel giro di poche ore appena.