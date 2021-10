Microsoft vale più di Apple e compra Two Hat

Apple non ha solo perso 6 miliardi di dollari a causa della carenza di chip, ma anche il titolo di azienda con la maggiore capitalizzazione, in quanto è stata superata da Microsoft che, nel frattempo, ha acquisito Two Hat, società leader nello sviluppo di soluzioni per la moderazione dei contenuti.

Microsoft vale più di Apple

In base ai dati rilevati venerdì dopo la chiusura di Wall Street, il market cap di Microsoft è circa 2.490 miliardi di dollari contro i circa 2.460 miliardi di dollari di Apple. Si tratta del terzo sorpasso per l'azienda di Redmond, dopo quelli del 2018 e del 2020. Il valore delle azioni di Microsoft è aumentato di oltre il 7% nell'ultima settimana e di quasi il 50% rispetto all'anno scorso.

La distanza tra le due Big Tech in termini di capitalizzazione è minimo, quindi è possibile un contro-sorpasso nelle prossime settimane. Apple ha registrato un bilancio trimestrale molto positivo, ma inferiore alle previsioni degli analisti. Il CEO Tim Cook ha dichiarato che la carenza di chip non ha permesso di soddisfare la domanda. Ciò ha comportato entrate inferiori per circa 6 miliardi di dollari.

Quasi contemporaneamente al sorpasso di Apple, Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Two Hat, un'azienda che sviluppa tool IA per la moderazione dei contenuti pubblicati in diverse community online, tra cui quelle di Xbox, MSN e Minecraft. Microsoft era finora un cliente di Two Hat, ma l'azienda di Redmond promette che non cambierà nulla in seguito all'acquisizione. Two Hat continuerà quindi a fornire le sue tecnologie a terze parti.